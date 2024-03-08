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Kırşehir'de Sosyal Medyada Satış İlanına Konulan Motosiklet Çalındı

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Kırşehir'de sosyal medyada satış ilanına konulan motosikletin çalındığı iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, motosikletin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Şüpheliler, motosikleti çalıp bir otomobile yükleyerek götürdükleri sırada güvenlik kamerası tarafından tespit edildi. Motosiklet sahibine teslim edilirken, yaşları küçük olan şüpheliler ailelerine teslim edildi. Diğer şüpheli ise emniyette işlemleri devam ediyor.

Kırşehir'de sosyal medyada satış ilanına konulan motosikleti çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Aşıkpaşa Mahallesinde sosyal medya sitesinde satış ilanına konulan motosikletin kısa süre sonra çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, 3 şüphelinin motosikleti çalıp bir otomobile yükleyerek götürdüklerini belirledi.

Güvenlik kamerası kayıtlarından Yerköy ilçesine gittikleri tespit edilen U.D, İ.D. ve A.D. yakalandı.

Motosikleti sahibine veren ekipler, yaşı küçük U.D. ve İ.D'yi ailelerine teslim etti.

Gözaltındaki A.D'nin emniyette işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Kırşehir Güvenlik Yakalama Hırsızlık 3.Sayfa Güncel Haberler

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