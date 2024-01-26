Üye Girişi
Haberler

Kırşehir'de Kar Yağışı Başladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Kırşehir'de sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışıyla kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı. Kentte sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin ardından, son bir haftadır devam eden soğuk hava ile birlikte bugün mevsimin ilk karı yağdı. Kar temizleme çalışmaları başladı ve şehrin yüksek kesimlerinde kar yağışı devam ediyor.

Kırşehir'de sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışıyla kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı.

Kentte sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin ardından, son bir haftadır devam eden soğuk hava ile birlikte bugün mevsimin ilk karı yağdı.

Kent merkezindeki Ankara, Terme, Lise ve Atatürk caddeleri başta olmak üzere ana arterlerde kar temizleme çalışmalarına başlandı.

Ahi Evran Camisi ve Cacabey Medresesi'nin çatısı ve minareleri yağan karla beyaza büründü. Ahi Külliyesi ve içerisinde yer alan Ahilik Müzesi ile Ahi Evran heykelinde de beyaz örtü oluştu.

Kervansaray Dağı ve şehrin yüksek kesimleri başta olmak üzere kent merkezinde kar yağışı devam ediyor.

Kaman, Mucur, Çiçekdağı ve Akçakent ilçelerinde de kar yağışı başladığı belirtildi.

Kaynak: AA / Güncel

Ahi Evran Kırşehir kar Hava Durumu Doğa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Gelinim Mutfakta CANLI YAYIN | 26 OCAK GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta yeni bölüm İZLE! İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Hafta sonu kar var mı? 26 Ocak Gelin Evi yarışmacıları kimler? Gelin Evi canlı yayın izle! Okullar 1 ay tatil mi? Okullar bir ay tatil mi olacak, 15 gün mü? Tatil uzatıldı mı, kaç gün oldu 2024? CANLI ALTIN FİYATLARI | 26 Ocak Çeyrek altın, gram altın ne kadar? Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? TV YAYIN AKIŞI 26 OCAK! Bu akşam hangi diziler var? Bugün televizyonda neler var? Cuma namazı kaç dakika sürer? Cuma namazı ne zaman bitiyor, kaç dk sürer? Adanaspor - Keçiörengücü maçı hangi kanalda, saat kaçta? Adanaspor - Keçiörengücü maçı nereden izlenir? Neler Oluyor Hayatta Hakan Ural ayrıldı mı? Hakan Ural neden yok? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 25 Ocak Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, kim aldı? Rüyada sınava girmek veya geç kalmak ne anlama gelir? Rüyada kopya çektiğini görmek, sınavda başarısız olmak ne ifade eder? İstanbul-Ankara otoyolu kapandı mı? Anadolu Otoyolu'nda kar yağışı etkili oldu! Ankara Cuma namazı saat kaçta? Ankara Cuma selası ne zaman okunacak? 26 Ocak Cuma Ankara cuma namaz saati! Selçuk Pehlivanoğlu kimdir? Halk Tv konuğu Selçuk Pehlivanoğlu kaç yaşında, nereli? Selçuk Pehlivanoğlu biyografisi! Adanaspor-Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta? Adanaspor-Keçiörengücü maçı hangi kanalda?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title