Kırşehir'de 12. Ulusal Tarım Öğrenci Kongresi başladı - Haberler

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ) "Tarımda Yeşil Dönüşüm" temasıyla 12. Ulusal Tarım Öğrenci Kongresi düzenlendi.

KAEÜ Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki kongreye, farklı üniversitelerin ziraat fakültelerinden akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kırşehir Vali Yardımcısı İsmail Çetinkaya, kongrenin açılışında, Anadolu topraklarının, verimli arazileri ve elverişli iklim koşullarıyla tarih boyunca tarımın yoğun yapıldığı bir bölge olduğunu söyledi.

Nüfusun ihtiyaçlarının karşılanması ve sanayi için ham madde temininde tarımın önemine dikkati çeken Çetinkaya, şunları ifade etti:

"Ülkemiz tarımı daha çok doğal koşullara bağlı olarak yapıldığı için yıllara göre üretimde dalgalanmalar yaşanmaktadır. Bu yönüyle devletin daima desteklemesi gereken bir alan durumundadır. Tarımdan doğal faktörlerin etkisinin azaltılması, çiftçilerin yaşadığı sorunlara çözüm üretilmesi, verimin artırılması, toprağın korunması ve yanlış uygulamaların önüne geçilmesi gibi sebeplerden dolayı bilgi ve teknoloji üreten, proje geliştiren çalışmalarına devam eden ziraat fakültelerimizin desteğine her zaman ihtiyaç duyulmaktadır."

KAEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gökbel de son 2 yılda Kovid-19 salgını ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın tarımın önemini artırdığını belirterek, Türkiye'de özellikle üretim anlamında sahada olmaları gerektiğini söyledi.

KAEÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kazankaya da kongreye farklı üniversitelerden 558 katılımcının tebliğ sunduğunu belirterek, "Dünyadaki son gelişmeler tarımsal üretimin önemini bir kez daha ortaya çıkarmıştır. 2021 verilerine göre 225 milyar dolarlık ihracatımızın 30 milyar dolarlık kısmını tarım ürünleri oluşturmaktadır. Tarımsal üretim miktarı, ürün çeşitliliği ve ihracatın daha yukarılara çıkarılması hepimizin milli görevidir. Pilot üniversite projeleriyle üniversitemizde tarımsal üretimle ilgili Termal Seralarda Kümelenme, Kaba Yem Üretimi ve Ceviz Odaklı Kalkınma projelerini yürütmekteyiz." dedi.

3 gün sürecek kongrede tarım ve hayvancılıkla ilgili oturumlarda bildiri sunulacak.