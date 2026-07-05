Anka Haber Ajansı 5 Temmuz Pazar Gündemi
Bugün 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri sona erecek, TBMM Başkanı Şırnak'ta Hz. Nuh'u Anma Töreni'ne katılacak, EYT ve emekliler Kadıköy'de açıklama yapacak, siyasi partiler NATO'ya karşı yürüyüş düzenleyecek ve FIFA Dünya Kupası'nda Brezilya-Norveç maçı oynanacak.
10.00 - 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri tamamlanacak. (EDİRNE)
14.00 - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Şırnak'ta Hz. Nuh'u Anma Töreni'ne katılacak.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI /ŞIRNAK)
15.00 - EYT ve Tüm Emekliler Federasyonu Kadıköy İskele'de açıklama yapacak.(GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İSTANBUL)
19.00 - Siyasi partiler, emek ve meslek örgütleri NATO'ya karşı Kadıköy Boğa'dan İskeleye yürüyüş düzenleyip açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İSTANBUL)
23.00 - FIFA Dünya Kupası'nda Brezilya ve Norveç karşı karşıya gelecek. (NEW YORK)
ANKA Haber Ajansı, iyi çalışmalar diler...
Kaynak: ANKA