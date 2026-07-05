Anka Haber Ajansı 5 Temmuz Pazar Gündemi

10.00 - 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri tamamlanacak. (EDİRNE)

14.00 - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Şırnak'ta Hz. Nuh'u Anma Töreni'ne katılacak.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI /ŞIRNAK)

23.00 - FIFA Dünya Kupası'nda Brezilya ve Norveç karşı karşıya gelecek. (NEW YORK)

Kaynak: ANKA

EYT ve Tüm Emekliler Federasyonu Kadıköy İskele'de açıklama yapacak.Siyasi partiler, emek ve meslek örgütleri NATO'ya karşı Kadıköy Boğa'dan İskeleye yürüyüş düzenleyip açıklama yapacak.