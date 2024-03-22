Kırklareli Valisi Birol Ekici, Yeşilay Danışmanlık Merkezini ziyaret etti

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Yeşilay Danışmanlık Merkezini (YEDAM) ziyaret etti.

Vali Ekici, merkezin çalışmaları hakkında Yeşilay Kırklareli Şube Başkanı Aslı Karakahya'dan bilgi aldı.

Merkezi gezerek personel ile sohbet eden Ekici, vatandaşların isteklerini dinledi.

Yeşilay'ın bağımlılıkla mücadele önemli çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Ekici, toplum yararına olan tüm projeleri desteklediklerini söyledi.

Ekici, Yeşilay çalışanlarına teşekkür etti.