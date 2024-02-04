Kırklareli Valisi Birol Ekici, TÜRKAV Kırklareli Şubesi Başkanı Can Demirel'i kabul etti

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı (TÜRKAV) Kırklareli Şubesi Başkanı Can Demirel'i makamında kabul etti.

Vali Ekici, ziyarette Demirel'den vakıf faaliyetleri ve çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ekici, Demirel ile beraberindeki yöneticilere görevlerinde başarılar diledi.

Konteyner yangını

Lüleburgaz'da çöp konteynerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Yılmaz Mahallesi Eski Kırklareli Caddesi'nde bir çöp konteynerinden duman çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, plastik çöp konteyneri kullanılamaz hale geldi.

Toplantı ve yürüyüş güzergahları belirlendi

Lüleburgaz Kaymakamlığınca, toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yapılacağı yerler ile güzergahları yeniden belirlendi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince toplantı ve gösteri yürüyüşleri güzergah planları, ilgili toplanma yer ve yürüyüş güzergahları ile pankart ve afiş asılacak yerlere dair usul ve esasların güncellendiği belirtildi.

Açıklamada, gösteri ve yürüyüşler için iki toplanma yeri ve güzergah belirlendiği, ilk toplanma yerinin tören alanı, ikinci toplanma yerinin de Taşköprü olduğu kaydedildi.