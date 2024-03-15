Üye Girişi
Haberler

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Ticaret İl Müdürü Mustafa Uzan'ı Kabul Etti

Güncelleme:

Kırklareli Valisi Birol Ekici, 15 Mart Dünya Tüketici Hakları Günü dolayısıyla Ticaret İl Müdürü Mustafa Uzan'ı makamında kabul etti.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, 15 Mart Dünya Tüketici Hakları Günü dolayısıyla Ticaret İl Müdürü Mustafa Uzan'ı makamında kabul etti.

Ekici, çalışmaları hakkında Uzan'dan bilgi aldı.

Tüketici haklarının korunması için gayret gösteren Ticaret İl Müdürlüğü personeline teşekkür eden Ekici, ramazan ayı dolayısıyla market, lokanta, kafe, fırın gibi yerlere yönelik denetimlerin arttırıldığını söyledi.

Arı üreticileri bilgilendirildi

Pınarhisar Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri arı üreticileri bilgilendirdi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli arıcıları ziyaret edip, arı ölümlerinin önlenmesi ile varroa mücadelesi hakkında üreticilere bilgi verdi.

Personel ayrıca meydana gelen arı ölümleriyle ilgilide analiz raporu hazırladı.

Tavuk kümesinde çıkan yangın söndürüldü

Kırklareli'nde tavuk kümesinde çıkan yangın söndürüldü.

Pınar Mahallesi'nde bir evin bahçesindeki tavuk kümesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Birol Ekici Kırklareli Tarım Güvenlik Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

DEVA Partisi Nizip adayı Erol Ongur kimdir? 2024 DEVA Partisi Gaziantep Nizip belediye başkan adayı kim oldu? Ali Sait kimdir? Yeniden Refah Partisi Erzurum - Tekman Belediye Başkan adayı Ali Sait kaç yaşında, nereli? DEVA Partisi Karkamış adayı Oruç Fatih Erbilici kimdir? 2024 DEVA Partisi Gaziantep Karkamış belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi İslahiye adayı Bekir Yücel kimdir? 2024 DEVA Partisi Gaziantep İslahiye belediye başkan adayı kim oldu? Topyay Baysal kimdir? Yeniden Refah Partisi Erzurum - Şenkaya Belediye Başkan adayı Topyay Baysal kaç yaşında, nereli? Selami Özer kimdir? Yeniden Refah Partisi Erzurum - Pazaryolu Belediye Başkan adayı Selami Özer kaç yaşında, nereli? Ünsal Sertoğlu kimdir? Yeniden Refah Partisi Erzurum - Pasinler Belediye Başkan adayı Ünsal Sertoğlu kaç yaşında, nereli? Yusuf Kızıltaş kimdir? Yeniden Refah Partisi Erzurum - Palandöken Belediye Başkan adayı Yusuf Kızıltaş kaç yaşında, nereli? Aytekin Kaltar kimdir? Yeniden Refah Partisi Erzurum - Oltu Belediye Başkan adayı Aytekin Kaltar kaç yaşında, nereli? Mehmet Akyüz kimdir? Yeniden Refah Partisi Erzurum - Oltu Belediye Başkan adayı Mehmet Akyüz kaç yaşında, nereli? Mehmet Çil kimdir? Yeniden Refah Partisi Erzurum - Narman Belediye Başkan adayı Mehmet Çil kaç yaşında, nereli? Nevzat Karasu kimdir? Yeniden Refah Partisi Erzurum - Köprüköy Belediye Başkan adayı Nevzat Karasu kaç yaşında, nereli? Mustafa Dağ kimdir? Yeniden Refah Partisi Erzurum - İspir Belediye Başkan adayı Mustafa Dağ kaç yaşında, nereli? Bekir Sakar kimdir? CHP Gaziantep Yavuzeli Belediye Başkan Adayı Bekir Sakar kaç yaşında, nereli? Yeşim Yılmaz kimdir? Memleket Partisi Van İpekyolu Belediye Başkan Adayı Yeşim Yılmaz kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title