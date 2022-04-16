KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Türk Kızılay Kırklareli Şube Başkanı Volkan Göç ile beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Bilgin, Türk Kızılay Kırklareli Şube Başkanlığının çalışmalarını yakından takip ettiklerini söyledi.

Türk Kızılayının her zaman ihtiyaç sahibi ve mazlumların yanında olduğunu ifade eden Bilgin, Valilik olarak Türk Kızılayına gereken desteği vermeye çalıştıklarını kaydetti.

Göç de yapılan çalışmalar hakkında Vali Bilgin'e bilgi verdi.

"El Yapımı Aşk" tiyatro oyunu sahnelendi

Kırklareli'nde "El Yapımı Aşk" tiyatro oyunu sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Kırklareli Belediyesinin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyun beğeni topladı.

Yönetmenliğini Murat Sarı'nın yaptığı oyunda, romantik bir hafta sonu hayali kuran çiftin, eğlenceli ve gerilimli macerası anlatıldı.

Oyunu Kırklareli Belediye Başkan Vekili Arda Kolcular, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun eşi Sibel Kesimoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Burcu Bölükbaşı da izledi.