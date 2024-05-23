Kırklareli'nde motosiklet kazası: Sürücü hayatını kaybetti
Kırklareli'nde meydana gelen motosiklet kazasında sürücü Abdullah Ç., yaşamını yitirdi. Kazanın ardından olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.
Kırklareli'nde motosikletten düşen sürücüsü yaşamını yitirdi.
Abdullah Ç. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, Cumhuriyet Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.
Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü Abdullah Ç. götürüldüğü Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.