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Kırklareli'nde Köylerin Alt Yapısının Desteklenmesi (KÖYDES) Toplantısı

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Kırklareli Valiliği tarafından düzenlenen KÖYDES toplantısında köylere yapılan yatırımlar değerlendirildi ve planlanan çalışmalar görüşüldü. Vali Birol Ekici, vatandaşların daha etkin ve verimli hizmet almasını sağlamaya yönelik çalışmalara devam ettiklerini belirtti.

Kırklareli'nde Köylerin Alt Yapısının Desteklenmesi (KÖYDES) toplantısı yapıldı.

Vali Birol Ekici başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, Vali Yardımcısı Yusuf Güler, Pehlivanköy Kaymakamı Erdoğan Beypınar, Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, Vize Kaymakamı Sedat Özdemir, Pınarhisar Kaymakamı Betül Büyükkılıç, Kofçaz Kaymakamı Onur Bektaş, İl Genel Meclis Başkanı Aydın Karakoç ve kurum müdürleri katıldı.

Toplantıda köylere yapılan yatırımlar değerlendirilerek, planlanan çalışmalar görüşüldü.

Ekici, vatandaşların daha etkin ve verimli hizmet almasını sağlamaya yönelik çalışmalara devam ettiklerini belirtti.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel

Pehlivanköy Birol Ekici Lüleburgaz Kırklareli Güncel Haberler

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