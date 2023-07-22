Kırklareli'nde Köylerin Alt Yapısının Desteklenmesi (KÖYDES) Toplantısı

Kırklareli Valiliği tarafından düzenlenen KÖYDES toplantısında köylere yapılan yatırımlar değerlendirildi ve planlanan çalışmalar görüşüldü. Vali Birol Ekici, vatandaşların daha etkin ve verimli hizmet almasını sağlamaya yönelik çalışmalara devam ettiklerini belirtti.