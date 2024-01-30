Kırklareli'nde Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor

Kırklareli'nde etkisini arttıran kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kırklareli'nin Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı, Vize, Pınarhisar ve Demirköy ilçelerinde dün başlayan kar yağışı sabah saatlerinde etkisini artırdı.

Demirköy ilçesinin Mahyatepe ve Jandarma Kule mevkilerinde kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu.

Pınarhisar ilçesine bağlı Yenice ile İslambeyli köyü arasında tomruk yüklü iki tır ile birçok araç yolda mahsur kaldı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda kara yolu ekibi sevk edildi.

Ekiplerin kar küreme çalışmalarının ardından araçlar yaklaşık 1 saat bekledikleri bölgeden ilerleyebildi.

Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri, kar yağışının etkili olduğu bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü bölgede karın etkili olması bekleniyor.

Kar yağışı nedeniyle merkez, Demirköy, Kofçaz ile Vize ilçelerinde 37 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ekipler, kapanan yolları açmak için çalışmalarına devam ediyor.