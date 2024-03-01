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Kırklareli'nde anaokulu öğrencileri kütüphaneyi ziyaret etti

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Kırklareli'nde bulunan anaokulu öğrencileri İl Halk Kütüphanesini ziyaret etti. Kütüphane Müdürü Hilal Sıcak, öğrencilere kütüphaneyi gezdirerek bilgi verdi. Çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırılması için bu tür ziyaretlerin önemli olduğu vurgulandı.

Kırklareli'nde anaokulu öğrencileri İl Halk Kütüphanesini ziyaret etti.

Kütüphane Müdürü Hilal Sıcak, öğrencilere kütüphaneyi gezdirerek bilgi verdi.

Çocuklara küçük yaşlardan itibaren kitap okuma alışkanlığı kazandırılması gerektiği ifade eden Sıcak, kütüphane alışkanlığının da oluşması için bu tür gezi ve ziyaretlerin önemli olduğunu kaydetti.

Mavi dil hastalığına karşı mücadele

Pınarhisar ilçesinde küçükbaş hayvanlar mavi dil hastalığına karşı aşılanıyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri mavi dil hastalığı ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Veteriner hekimler tarafından küçükbaş hayvanlara aşılama yapılıyor.

Üreme sağlığı hizmetleri eğitimi

Kırklareli'nde "üreme sağlığı hizmetleri" toplantısı düzenlendi.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Kadın Üreme Sağlığı Dairesi Başkanlığınca İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit başkanlığında çevrimiçi gerçekleştirilen toplantıda, acil obstetrik bakım programı görüşüldü.

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Fatma Akyüz, toplantıda üreme sağlığı hizmetlerine yönelik sağlık personeline bilgi verdi.

Yol yapım çalışması

Vize ilçesinde yol yapım çalışması devam ediyor.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, devam eden asfaltlama ve kaldırım düzenleme çalışmalarını inceledi.

Doğal gaz alt yapı çalışmaları kapsamında hasar gören yolların yeniden inşa edildiğini ifade eden Özalp, Vize'nin daha güzel bir görünüme kavuşması için çalıştıklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

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