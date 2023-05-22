Kırklareli'nde 27 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 27 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde bir grup düzensiz göçmenin deniz yoluyla Bulgaristan'a geçmeye çalışacağı ihbarını değerlendirdi.

Ekipler belde girişinde asayiş noktası oluşturarak biri midibüs iki araca dur ihtarında bulundu.

Ekiplerin ihtarına uymayan iki araç kovalamaca sonucu yakalandı. Araçlarda aralarında çocukların da olduğu 27 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 4 şüpheli de gözaltına alındı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Yabancı uyruklular ise jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

İki deniz botu, iki bot şişirme pompası, 17 can yeleği ve 75 litre benzin ele geçen araçlara el konuldu.