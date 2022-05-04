KIRKLARELİ - İkiz pehlivanların güreşi ilgiyle izlendi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde düzenlenen "Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşleri" devam ediyor.

Mücadelelerden en çok ilgi göreni ikiz başpehlivanların güreşi oldu. Kurada birbiriyle eşleşen ikiz başpehlivanlar İsmail Balaban ve Turan Balaban, kıyasıya güreşti. Yarım saat süren mücadeleyi İsmail Balaban kazandı.