KIRKLARELİ - İkiz pehlivanların güreşi ilgiyle izlendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

KIRKLARELİ - İkiz pehlivanların güreşi ilgiyle izlendi

AA - Ufuk Ertop - Güncel
 - Güncelleme:

Kırklareli'nde düzenlenen "Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşleri" devam ediyor.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde düzenlenen "Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşleri" devam ediyor.

Mücadelelerden en çok ilgi göreni ikiz başpehlivanların güreşi oldu. Kurada birbiriyle eşleşen ikiz başpehlivanlar İsmail Balaban ve Turan Balaban, kıyasıya güreşti. Yarım saat süren mücadeleyi İsmail Balaban kazandı.

AA / Ufuk Ertop - Güncel

İsmail Balaban, Kırklareli, Balaban, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title