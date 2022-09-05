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Kırklareli gündem haberleri | Kırklareli'nden kısa kısa

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Kırklareli gündem haberleri | Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli haberleri: Pınarhisar Milli Eğitim Müdürü Alpay Arı, ilçeye 25 öğretmenin atandığını bildirdi.

Pınarhisar Milli Eğitim Müdürü Alpay Arı, ilçeye 25 öğretmenin atandığını bildirdi.

Arı, yaptığı yazılı açıklamada, tayin ve atama dönemleri dolayısıyla ilçedeki öğretmen sayısının arttığını belirtti.

16 öğretmenin il dışından, 4 öğretmenin mazeret tayini olduğunu aktaran Arı, 5 öğretmenin ise ilk atama ile ilçedeki okullarda göreve getirildiğini kaydetti.

Yeni eğitim öğretim dönemine en iyi şekilde hazırlandıklarını ifade eden Arı, öğretmenlere görevlerinde başarılar diledi.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde 4 köyde elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında kent merkezine bağlı Karadere ve Şükrüpaşa köyleri ile Demirköy ilçesinin Karacadağ ve Yiğitbaşı köylerine 6 Eylül Salı günü bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler 09.00-18.00 saatlerinde uygulanacak.

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel

milli eğitim bakanlığı Kırklareli Güncel Haberler

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