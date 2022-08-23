Kırklareli gündem haberi: Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı
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Kırklareli haber: Kırklareli'nin Vize ilçesinde kaçak kazı yapan 6 şüpheli gözaltına alındı.
Kırklareli'nin Vize ilçesinde kaçak kazı yapan 6 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kıyıköy beldesinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Ekipler, Ceneviz Mağaraları mevkisinde M.K, A.U, E.K, A.K, M.K. ve A.Ö'yü kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı.
Kazıda kullanılan malzemelere el konuldu.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel