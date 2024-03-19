Kırıkkale'de yapılan şok uygulamalarda 8 zanlı yakalandı
Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen şok uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 8 zanlı yakalandı. Denetimlerde 3 bin 920 kişi ve 1201 araç sorgulandı. Kontrollerde çevreye rahatsızlık veren 129 araca ceza yazıldı. Ayrıca, 2 ruhsatsız tabanca, 8 fişek ve 68 sentetik hap ele geçirildi.
Kırıkkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen şok uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 8 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 12-18 Mart'ta il genelinde gerçekleştirilen denetimlerde 3 bin 920 kişi ve 1201 araç sorgulandı.
Çeşitli suçlardan aranan 8 şüphelinin yakalandığı kontrollerde, aralarında çevreye rahatsızlık verdiği belirlenen 129 araca ceza yazıldı.
Ayrıca, 2 ruhsatsız tabanca, 8 fişek ve 68 sentetik hap ele geçirildi.