Üye Girişi
Haberler

Kırıkkale'de yapılan şok uygulamalarda 8 zanlı yakalandı

Güncelleme:

Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen şok uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 8 zanlı yakalandı. Denetimlerde 3 bin 920 kişi ve 1201 araç sorgulandı. Kontrollerde çevreye rahatsızlık veren 129 araca ceza yazıldı. Ayrıca, 2 ruhsatsız tabanca, 8 fişek ve 68 sentetik hap ele geçirildi.

Kırıkkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen şok uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 8 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 12-18 Mart'ta il genelinde gerçekleştirilen denetimlerde 3 bin 920 kişi ve 1201 araç sorgulandı.

Çeşitli suçlardan aranan 8 şüphelinin yakalandığı kontrollerde, aralarında çevreye rahatsızlık verdiği belirlenen 129 araca ceza yazıldı.

Ayrıca, 2 ruhsatsız tabanca, 8 fişek ve 68 sentetik hap ele geçirildi.

Kaynak: AA / Güncel

Kırıkkale Güvenlik Suç Polis Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metrosu durakları neler? Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metrosu ne zamana kadar ücretsiz olacak? Metro hattı açıldı mı? Yavaş mı Altınok mu? Ankara anket sonuçlarında hangi aday önde? Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum reklam harcamaları ne kadar? AK Parti ve CHP seçim kampanyalarına ne kadar harcadı? 2024 ANKET SONUÇLARI! İstanbul'u kim kazanacak? AK Parti'den son anket geldi Fundagül Demirkol kimdir? Türkiye İşçi Partisi Kırşehir Boztepe Belediye Başkan adayı Fundagül Demirkol kimdir? Yalçın Ertaş kimdir? AK Parti Konya- Ilgın Belediye Başkan adayı Yalçın Ertaş kaç yaşında, nereli? İrfan Karaca kimdir? AK Parti Konya- Kadınhanı Belediye Başkan adayı İrfan Karaca kaç yaşında, nereli? Mehmet Yaka kimdir? AK Parti Konya- Karapınar Belediye Başkan adayı Mehmet Yaka kaç yaşında, nereli? Hasan Kılca kimdir? AK Parti Konya- Karatay Belediye Başkan adayı Hasan Kılca kaç yaşında, nereli? Murat Ünver kimdir? AK Parti Konya- Kulu Belediye Başkan adayı Murat Ünver kaç yaşında, nereli? Nafiz Solak kimdir? AK Parti Konya- Sarayönü Belediye Başkan adayı Nafiz Solak kaç yaşında, nereli? Mustafa Kavuş kimdir? AK Parti Konya- Meram Belediye Başkan adayı Mustafa Kavuş kaç yaşında, nereli? Kasım Çelebi kimdir? Zafer Partisi Erzurum Yakutiye Belediye Başkan Adayı Kasım Çelebi kaç yaşında, nereli? Ahmet Pekyatırmacı kimdir? AK Parti Konya- Selçuklu Belediye Başkan adayı Ahmet Pekyatırmacı kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title