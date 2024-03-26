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Kırıkkale'de yapılan şok uygulamalarda 5 zanlı yakalandı

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Kırıkkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen şok uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 5 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 19-25 Mart'ta il genelinde gerçekleştirilen denetimlerde 3 bin 911 kişi ve 1032 araç sorgulandı.

Çeşitli suçlardan aranan 5 şüphelinin yakalandığı denetimlerde, aralarında çevreye rahatsızlık verdiği belirlenen 86 araca ceza yazıldı.

Ayrıca, bir miktar esrar ve 28 sentetik hap ele geçirildi.

Kaynak: AA / Güncel

Kırıkkale Güvenlik Suç Polis Politika Güncel Haberler

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