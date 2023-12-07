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Kırıkkale'de Tırın Trafik Lambası Direğine Çarpması Sonucu 2 Kişi Yaralandı

7 Aralık 2023 00:52 Son Güncelleme: 00:54 Abone Ol

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir tır trafik lambası direğine çarptı ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı.