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Kırıkkale'de otomobil refüje devrildi, yolcu yaralandı

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Kırıkkale-Samsun kara yolu 112 Acil Çağrı Merkezi yakınlarında meydana gelen kazada, otomobil refüje devrildi ve yolcu yaralandı. Olay yerine polis, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı yolcu ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kırıkkale'de otomobilin refüje devrilmesi sonucu yaralanan yolcu hastaneye kaldırıldı.

E.B. (22) idaresindeki 28 ACJ 273 plakalı otomobil, Kırıkkale- Samsun kara yolu 112 Acil Çağrı Merkezi yakınlarında bariyerlere çarparak refüje devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan araçtaki A.Y, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Kırıkkale Jandarma Samsun Trafik Kazaları Otomobil Güncel Haberler

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