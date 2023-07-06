Kırıkkale'de Otomobil Kazası: 1'i Çocuk 5 Kişi Yaralandı

Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 1'i çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 02.30 sıralarında Kırıkkale - Kırşehir karayolu Keskin Kavşağında meydana geldi. H. S. kontrolündeki 34 BUV 563 plakalı otomobil ile A. Y. idaresindeki 71 AY 901 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada, sürücü A.Y. ile otomobillerde bulunan 1'i çocuk 4 kişi daha yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.