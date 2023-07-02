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Kırıkkale'de otomobil devrildi, 5 kişi yaralandı

Kırıkkale'de otomobil devrildi, 5 kişi yaralandı

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Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde meydana gelen kazada otomobil devrildi ve 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

-KIRIKKALE'nin Keskin ilçesinde otomobilin devrildiği kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Kırşehir- Kırıkkale kara yolu Keskin Sanayi Sitesi yakınlarında meydana geldi. M.M. kontrolündeki 45 ADM 938 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp yol kenarına devrildi. Kazada sürücü ile otomobildeki Ö.F.M., U.Ö., F.M. ve G.M.Ö. yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Can - Güncel

Kırıkkale Kırşehir Güncel Haberler

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