Kırıkkale'de otomobil devrildi, 5 kişi yaralandı

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde meydana gelen kazada otomobil devrildi ve 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, sabah saatlerinde Kırşehir- Kırıkkale kara yolu Keskin Sanayi Sitesi yakınlarında meydana geldi. M.M. kontrolündeki 45 ADM 938 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp yol kenarına devrildi. Kazada sürücü ile otomobildeki Ö.F.M., U.Ö., F.M. ve G.M.Ö. yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.