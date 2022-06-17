Kırıkkale'de metruk binada çıkan yangın söndürüldü
AA - Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
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Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kırıkkale- Ankara kara yolu Kalecik kavşağı yakınlarında eski araç lastiklerinin bulunduğu metruk binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Binadan yükselen dumanı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yahşihan Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel