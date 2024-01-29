Kırgızistan ve Kazakistan, İşbirliği Programını İmzaladı

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev, ülkesine davet ettiği Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtileu ile başkent Bişkek'te görüştü.

Ala-Arça Cumhurbaşkanlığı Kongre Merkezi'nde gerçekleşen baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından iki ülke dışişleri bakanları, 2024-2026 yıllarını kapsayan işbirliği programını imzaladı.

Daha sonra, Kulubayev ile Nurtileu, basına açıklamalarda bulundu.

Mevkidaşının ziyaretini değerlendiren Kulubayev, "Bugün çok yoğun ve verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Kırgız-Kazak ilişkilerindeki önemli konuları ele aldık. Ayrıca güncel bölgesel ve uluslararası meselelere ilişkin görüş alışverişinde bulunduk. Bugünkü müzakerelerin önemli bir sonucu, ilişkilerimizi her alanda ve yönlerde daha da derinleştirmemiz gerektiği konusunda görüş birliğinin oluşması oldu. Yılın başında benim davetimi kabul ederek ülkemizi ziyaret eden Kazakistan Dışişleri Bakanı'na çok teşekkür ederim," ifadesini kullandı.

Kazakistan'ın, Kırgızistan için önemli ve güvenilir bir müttefik olduğunu vurgulayan Kulubayev, iki ülkenin ortaklaşa birçok zorluğun ve tehdidin üstesinden gelme arzusunun, coğrafi yakınlığın yanında iki ülke halklarının kültürel yakınlığından da kaynaklandığının altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un bu yıl Kazakistan'a resmi ziyarette bulunacağını, ayrıca iki ülke hükümet başkanlarının yine Kazakistan'da karma ekonomik komisyon toplantısını gerçekleştireceğini anımsatan Kulubayev, "Bu yıl planladığımız tüm etkinlikleri en üst düzeyde gerçekleştireceğimize inanıyorum." dedi.

Kulubayev, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2023 yılının ocak-kasım döneminde yüzde 14,6 artarak 1,3 milyar dolara ulaştığını bildirerek, 2 milyar dolarlık ortak hedefe yakın gelecekte ulaşmayı planladıklarını kaydetti.

"Bizim dinimiz, dilimiz, kültürümüz ve hayallerimiz birdir"

Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Nurtileu, Orta Asya'nın tarihi Bişkek şehrine resmi ziyarette bulunmaktan duyduğu memnuniyetini dile getirerek, "Kardeşliğimizi ve dostluğumuzu anlatan çok sayıda atasözü, hikaye ve olay var. Kırgızistan bizim için önceliktir. Bizim dinimiz, dilimiz, kültürümüz ve hayallerimiz birdir." görüşünü paylaştı.

"Görüşmelerimizde meselelerimize, senin veya benim meselem değil, ortak yaklaştık. Meselelerimizi olumlu bir atmosferde ele aldık." diyen Nurtileu, şunları kaydetti:

"Görüşmelerde bölgesel ve uluslararası konuları da ele aldık. Bu konularda pozisyonlarımız örtüşüyor. Aynı şeylere odaklandığımız konusunda net bir anlayışa sahibiz. Bölgemizin çıkarlarını koruyacağız ve Orta Asya'nın istikrar ve refahını sağlamak için birlikte ve yakın çalışacağız."

Nurtileu, bu yıl Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov'un Kazakistan'ı ziyaretini sabırsızlıkla beklediklerini kaydederek, "Liderlerimizin yakın siyasi bağları sayesinde Astana ile Bişkek arasındaki diyalog oldukça dinamik hale geldi." ifadesini kullandı.

İki ülke arasında çok yönlü ve güçlü bir işbirliği olduğunu vurgulayan Nurtileu, bugünkü görüşmelerde müttefik ilişkileri derinleştirmeye kararlı olduklarını belirtiklerini aktardı.

Kırgızistan ile hükümetler arası, parlamentolar arası, siyasi, ticari, ekonomi, yatırım ve kültür ilişkilerini geliştirmek istediklerini belirten Nurtileu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yatırımlarımızı artırmayı istiyoruz. Yeni eğitim kurumlarının şubelerini açmayı istiyoruz. İhtiyaç duyulması durumunda Kırgız öğrencilerin lisans eğitimi için daha fazla kota ve burslu sayısını artırmaya hazırız. Diplomatların ve sağlık personelinin yetiştirilmesinde eğitim vermeye hazırız. Ulaşılması zor yerleşim yerlerinin internete ulaşmasını mümkün kılacak projeleri hayata geçirmeye hazırız. Bu konuda Kırgızistan hükümetinin destek vereceğini umuyorum."

İki ülke arasındaki su, ulaşım ve sınır geçişi gibi konular politize edilmeyecek

Kazak Bakan, konuşmasında, son dönemde her iki ülkenin kamuoyunun ve medyasının gündemini meşgul eden iki ülke arasındaki gümrük sınır kapılarındaki yoğunluk, su ve ulaşım meselelerine de değindi.

Nurtileu, şöyle devam etti:

"Kazakistan, Kırgızistan ile ticaret hacminin artması ve insanlarımızın rahatça görüşmeleri için büyük çaba harcıyor. Herkesin, bazen sınırlardaki akışın istediğimiz gibi ilerlemesine izin vermeyen teknik sorunlarımız olduğunu anlamasını rica ediyorum. Kazak tarafının bu sorunları çözme konusunda büyük bir isteği var. Konu tamamen tekniktir. Bir vizyonumuz var. Bizim için bu çok önemli. Ayrıca su ve ulaşım konularını da görüştük. Bu tür sorunları politize etmeyeceğimize ve birlikte çözeceğimiz konusunda mutabakata vardık. Bu yaklaşımın iki kardeş halkın temel çıkarlarına uygun olduğunu düşünüyorum."

Nurtileu, Kırgızistan'ın, bölgesel ve uluslararası kuruluşlar çerçevesinde Kazakistan tarafından önerilen girişimlerine verdiği destekten dolayı Kırgız mevkidaşına teşekkür ederken sözlerini şöyle tamamladı:

"2024 yılına yoğun ve olumlu işlerle başladık. Bakanlıklarımızın 2024-2026 yıllarını da kapsayan işbirliği programı da dahil çok işlerimiz var. Kazakistan bu yıl birçok kuruluşun dönem başkanlığını yapıyor. Sizlerden bu konuda destek bekliyoruz. 2024 yılının da halklarımız ve hükümetlerimiz için yine başarılı bir yıl olacağına inanıyoruz."