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Kırgızistan ile Gürcistan ilişkilerini geliştirmeyi hedefliyor

Kırgızistan ile Gürcistan ilişkilerini geliştirmeyi hedefliyor
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Kırgızistan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Bakıt Sıdıkov, Gürcistan ile işbirliğinde yeni bir sayfa açıldığını duyurdu. Bişkek'te 10 yıl aradan sonra düzenlenen Karma Ekonomik Toplantısı'nda iki ülke arasında KEK Protokolü imzalandı. Toplantıda ticaret, yatırım, turizm ve teknoloji alanlarında işbirliği ele alındı.

Kırgızistan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Bakıt Sıdıkov, Gürcistan ile işbirliğinde yeni bir sayfa açtıklarını söyledi.

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze'nin resmi ziyareti kapsamında başkent Bişkek'te 10 yıl aradan sonra Kırgızistan-Gürcistan 2. Dönem Karma Ekonomik Toplantısı (KEK) düzenlendi.

Toplantıya Kırgızistan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Sıdıkov ile Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Mariam Kvrivishvili başkanlık etti.

Sıdıkov, toplantıda yaptığı konuşmada, Kırgızistan-Gürcistan işbirliğinde yeni bir sayfa açtıklarını belirterek, dünya ekonomisinin son 10 yılda önemli değişiklikler geçirdiğini, bunun daha önce varılan anlaşmaların güncellenmesini ve ikili işbirliği için yeni yönlerin geliştirilmesini gerektirdiğini söyledi.

Kırgızistan'ın ekonomisinin modernizasyonu, yatırım ikliminin iyileştirilmesi ve girişimciliğin desteklenmesi yönünde istikrarlı politika izlediğini vurgulayan Sıdıkov, ülke ekonomisinin büyümeye devam edeceğinin altını çizdi.

"2025 yılında yaklaşık 7,8 milyon yabancı turist Gürcistan'ı ziyaret etti"

Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Kvrivishvili, Kırgızistan tarafına sıcak karşılama ve misafirperverliklerinden dolayı teşekkürlerini ileterek, Kırgız tarafını ülkesine davet etti.

Kvrivishvili, ülkesinin ekonomik büyümesinin temel itici güçlerinden birinin turizm sektörü olduğunu vurgulayarak "2025 yılında yaklaşık 7,8 milyon yabancı turist Gürcistan'ı ziyaret etti. Turizm gelirleri rekor seviyeye ulaşarak yaklaşık 4,7 milyar dolara çıktı. Bu durum, ülkenin uluslararası turizm destinasyonu olarak artan çekiciliğini ve sektörün ulusal ekonomiye önemli katkısını göstermektedir." diye konuştu.

Son 10 yılda ardı ardına gerçekleştirilen reformlar sayesinde Gürcistan'da elverişli yatırım ve iş ortamının yaratıldığını anlatan Kvrivishvili, ülkesinin ekonomik özgürlük ve iş koşulları konusunda uluslararası sıralamalarda yüksek sıralarda yer aldığını, bunun doğrudan yabancı yatırımların çekilmesini ve girişimciliğin geliştirilmesini teşvik ettiğini söyledi.

Bilgi ve iletişim teknolojileri, çevre koruma, eğitim, kültür, iletişim, iş gücü ve istihdam alanlarındaki etkileşimin ele alındığı toplantının sonunda Kırgızistan-Gürcistan KEK Protokolü imzalandı.

Kaynak: AA / Nazir Aliyev Tayfur
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