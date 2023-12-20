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Kırgızistan Meclisi'nde Ülke Bayrağı Değişikliği Yasalaştı

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Kırgızistan Meclisi'nde kabul edilen bir tasarıyla ülke bayrağında değişiklik yapılması öngörüldü. Tasarı, dalga şeklindeki güneş ışınlarının düzleştirilmesi ve çizgi sayısının artırılmasını içeriyor. Kırgızistan Cumhurbaşkanı'nın onayı sonrası tasarı yürürlüğe girecek.

Kırgızistan Meclisi'nde, ülke bayrağında değişiklik öngören tasarı kabul edilerek yasalaştı.

Kırgızistan Meclis Başkanı Nurlanbek Şakiyev'in başkanlığında Kırgız Cumhuriyeti Devlet Sembolleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, Genel Kurul'un oylamasına sunuldu.

Meclis Başkanı Şakiyev ve milletvekili Ulan Primov'un Kırgızistan bayrağını iyileştirmek amacıyla hazırladığı tasarı, 90 sandalyeli Meclis'te oylamaya katılan 64 milletvekilinden 59'unun "evet" oyuyla yasalaştı. 5 kişi ise "hayır" oyu kullandı.

Tasarı, ülke bayrağında bulunan dalga şeklindeki güneş ışınlarının düzleştirilmesi ve ortasındaki motifin içinde yer alan çizgi sayısının 3'ten 4'e çıkarılması önerisini içeriyor.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, 2. Halk Kurultayı'nda (Halk Buluşması) ülke bayrağında değişikliklerin yapılmasını kendisinin istediğini belirtmişti.

Caparov'un onayı sonrası kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

Kaynak: AA / Güncel

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