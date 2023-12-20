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Kırgızistan Meclisi'nde Ülke Bayrağı Değişikliği Yasalaştı

20 Aralık 2023 10:08 Güncelleme: 10:10 Abone Ol

Kırgızistan Meclisi'nde kabul edilen bir tasarıyla ülke bayrağında değişiklik yapılması öngörüldü. Tasarı, dalga şeklindeki güneş ışınlarının düzleştirilmesi ve çizgi sayısının artırılmasını içeriyor. Kırgızistan Cumhurbaşkanı'nın onayı sonrası tasarı yürürlüğe girecek.