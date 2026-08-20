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Kırgızistan-Çin Petrol İşbirliği Derinleşiyor

Kırgızistan-Çin Petrol İşbirliği Derinleşiyor
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Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Su Kaynakları, Tarım ve İşleme Sanayi Bakanı Erlist Akunbekov, Orta Asya petrol piyasasındaki mevcut durumu dikkate alarak, Çinli şirketlerle yeni anlaşmaların imzalanmasını ve petrol sektöründeki işbirliğinin daha da...

Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Su Kaynakları, Tarım ve İşleme Sanayi Bakanı Erlist Akunbekov, Orta Asya petrol piyasasındaki mevcut durumu dikkate alarak, Çinli şirketlerle yeni anlaşmaların imzalanmasını ve petrol sektöründeki işbirliğinin daha da derinleştirilmesini istediklerini belirtti.

Bakanlar Kurulu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Akunbekov, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne yaptığı çalışma ziyareti kapsamında Çin Ulusal Petrol Şirketi (CNPC) Genel Müdürü Luo Yizhou ile görüştü.

Ziyaret kapsamında, Kırgızistan'dan akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren 10'dan fazla şirketin temsilcilerinin de yer aldığı görüşmede, petrol ürünlerinin nakliyesi, gümrük süreçlerinin kolaylaştırılması ve doğrudan tedarik anlaşmalarının hayata geçirilmesi konuları ele alındı.

Akunbekov, Kırgızistan'ın akaryakıt tedarikinde kaynak çeşitliliğini sağlamayı, Çin ile doğrudan ticari mekanizmaları güçlendirmeyi ve Orta Asya petrol piyasasındaki mevcut durumu dikkate alarak Çinli şirketlerle yeni anlaşmalar imzalamayı ve petrol sektöründeki işbirliğini daha da derinleştirmeyi istediklerini belirtti.

Çin Ulusal Petrol Şirketi Genel Müdürü Luo da Kırgızistan ile koordinasyon ve işbirliğini derinleştirmeye, sınır noktalarındaki gümrük işlemlerini iyileştirmeye, denizaşırı operasyon ve bakım faaliyetlerini geliştirmeye, ayrıca Çin ve Kırgızistan arasında güvenilir, verimli ve kesintisiz bir enerji lojistik koridoru oluşturmaya ve iki ülke arasında karşılıklı yarar sağlayan işbirliğinde yeni bir sayfa açmaya hazır olduğunu ifade etti.

Görüşme sonucunda Kırgızistan'dan gelen şirketler, Kırgızistan'a petrol ürünleri tedariki konusunda ilgili kurumla anlaşma imzaladı.

Kaynak: AA
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