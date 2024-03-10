Kırgızistan'da Ramazan Ayı Başladı
Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki Merkez İmam Serahsi Camisi'nde hatimle ilk teravih namazı kılındı. Müslümanlar camiyi doldurarak müftünün vaazını dinledi ve yatsı ve teravih namazını hatimle kıldılar. Kırgızistan'da ramazan boyunca 2 binden fazla camide iftar sofraları açılacak ve teravihler hatimle kılınacak.
Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki Merkez İmam Serahsi Camisi'nde hatimle ilk teravih namazı kılındı.
Ramazan ayının başlamasıyla camiyi dolduran Müslümanlar, ülkenin müftüsü Abdulaziz Zakirov'un vaazını dinledi.
Ezanın okunmasıyla yatsı ve teravih namazı hatimle iki saatte kılındı.
Cami imamı Abdullah Akparalı Uulu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ramazan coşkusu geldi. Allah, tüm Müslümanların dileklerini kabul etsin." dedi.
Akparalı Uulu, tüm dünya Müslümanlarına ülkelerinde huzur ve bereket temennisinde bulundu.
Kırgızistan'da 2 binden fazla camide ramazan boyunca iftar sofraları açılacak ve teravihler hatimle kılınacak.