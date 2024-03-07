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Kırgızistan'da enerji tüketimine sınırlama getirildi

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Kırgızistan'da enerji tesislerindeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle enerji tüketimine sınırlama getirildi. Ülkede 290 kilovat enerji açığı için elektrik kısıtlaması uygulanacak.

Kırgızistan'da enerji tesislerindeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle enerji tüketimine sınırlama getirildi.

Kırgızistan Enerji Bakanı Taalaybek İbrayev, yaptığı açıklamada, gelecek kışa yetiştirilmesi amacıyla Toktogul ve Uç-Korgon hidroelektrik santrallerinde (HES) bakım ve onarım çalışmalarını erkene çektiklerini duyurdu.

Bakan İbrayev, enerji tesislerindeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 5 Mart itibarıyla enerji tüketimine sınırlama getirildiğini belirterek "Enerji açığı nedeniyle ülkede elektrik tüketim limitini düşürdük. Sabah ve akşam saatlerinde elektrik kesintileri başlayacak. Elektrik kesintileri programlanacak ve halka önceden duyurulacak." diye konuştu.

Ülkede 290 kilovat enerji açığı için elektrik kısıtlaması getiriliyor

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, ülkede başlayan elektrik kesintilerine ilişkin ülkenin resmi haber ajansına (KABAR) değerlendirmede bulundu.

Enerji tesislerinde yarım asırlık sorunların bulunduğuna dikkati çeken Caparov, "Cumhurbaşkanı olarak, 'Benden sonra tufan' diyebilirdim. Ancak vicdanım buna izin vermedi. İnsanların gözünde kötü görünmeye hazırım ama her şeyi yoluna koymaya kararlıyım." ifadelerini kullandı.

Caparov, 1975'ten bu yana hiç büyük onarım yapılmayan Toktogul HES'teki birinci ünitede ve Uç-Korgon HES'teki bakım ve onarım nedeniyle 290 megavatlık bir enerji açığı ortaya çıkacağını belirterek "Böyle bir durumda tüketicilerin elektrik kullanımına yönelik geçici kısıtlamaları getirmek gerekecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Ülkenin bağımsızlık tarihinde bir tane bile hidroelektrik santral inşa edilmediğini ifade eden Caparov, "Bir şeyi hepimizin iyi anlaması gerekiyor. Nüfus neredeyse iki katına çıktı. Enerji ihtiyacı her geçen yıl artıyor. Evler, okullar, kreşler ve diğer sosyal altyapı tesisleri inşa ediliyor. Bunların hepsi değişen derecelerde ek enerjiye ihtiyaç duyuyor." ifadelerini kullandı.

Caparov, iki yıldır 50'den fazla orta ve küçük hidroelektrik santral inşa etmeye devam ettiklerini, bunlardan 10'unu faaliyete soktuklarını ve bu ayın sonunda Talas bölgesinde inşaatı tamamlanan 25 megavat kapasiteli hidroelektrik santralini faaliyete geçireceklerini kaydetti.

Onarım ve bakım çalışmaları bu yılın sonunda bitecek

Kırgızistan Enerji Bakanlığı, toplam 1320 megavat kapasiteli Toktogul adlı HES'teki ve 180 megavat kapasiteli Uç-Korgon adlı HES'teki onarım ve bakım çalışmalarının 16 Kasım 2024'te biteceğini duyurdu.

Bakanlık, enerji tesislerinin onarım projesi için Asya Kalkınma Bankasından 60 milyon dolarlık kredi ve 40 milyonluk dolarlık hibe aldıklarını bildirdi.

Ülkede 7 ay önce enerji sektöründe OHAL ilan edilmişti

Kırgızistan'da enerji sektörünün krizden çıkarılması ve sektörün canlanması amacıyla 3,5 yıllık süre için 1 Ağustos 2023'te yürürlüğe giren cumhurbaşkanı kararıyla olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmişti.

Enerji sektöründe OHAL ilan edilmesi konusunda iklim değişikliği, nehir sularının azalması, enerji tüketiminin hızla artması ve kapasite eksikliği gerekçe gösterilmişti.

Su zengini Kırgızistan, elektrik enerjisi ithal eder hale geldi

Elektrik ihtiyacını tümüyle karşılama potansiyeline sahip Kırgızistan, bağımsızlık tarihinde tek bir HES inşa edilmediği için enerji ithal etmek zorunda kalıyor.

Enerji Bakanlığı, ülkedeki elektrik enerjisi açığını kapatmak amacıyla komşu ülkelerden her yıl 3 milyar kilovatsaat enerjiyi kilovatsaat başına 3 som (0,92 kuruş) ödeyerek ithal ediyor.

İthal edilen elektrik, yer altı kaynaklarını işleten sanayi kuruluşlarına kilovatsaat başına 5,04 som (1,55 TL), devlet ve orta düzeydeki kuruluşlara 3,40 som (1,05 kuruş) ve meskenlere 1 somdan (0,31 kuruş) sunuluyor.

Elektriğin yaklaşık yüzde 90'ını hidroelektrik santralleriyle üretiliyor.

Kaynak: AA / Güncel

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