KİRALIK ARAÇTA 525 GRAM ESRARLA YAKALANAN 2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI Güncel Haberler BİNGÖL'den Tunceli'ye gelen şüphelilerin kiraladığı araçta arama yapan polis, 525 gram esrar ele geçirdi. BİNGÖL'den Tunceli'ye gelen şüphelilerin kiraladığı araçta arama yapan polis, 525 gram esrar ele geçirdi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Polis, Bingöl'den gelen kiralık hafif ticari aracı durdurarak narkotik köpeği ile arama yaptı. Araçta arama yapan ekipler, koltukların altına gizlenmiş 525 gram esrar ele geçirirken, araçtaki 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki ifadelerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılıkça yapılan sorgunun ardından denetimli serbestlik şartıyla serbest bırakıldı. (DHA) Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Tunceli Bingöl Güncel Haberler

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