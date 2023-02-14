Kimyasal Madde Taşıyan Tren Kazasının Ardından ABD'nin Müdahalesi Endişe Yarattı

Bu ayın başlarında ABD'nin Ohio eyaletinin East Palestine kasabasında bir trenin raydan çıkmasının ardından, ABD'li yetkililerin toksik malzemelere müdahale etme şekli konusundaki endişeler büyüyor.

Bu ayın başlarında ABD'nin Ohio eyaletinin East Palestine kasabasında bir trenin raydan çıkmasının ardından, ABD'li yetkililerin toksik malzemelere müdahale etme şekli konusundaki endişeler büyüyor.

Ohio-Pennsylvania sınırı yakınlarında 4.800 kişinin yaşadığı East Palestine kasabasında, 3 Şubat gecesi vagonların birinin dingilindeki mekanik bir sorun nedeniyle Norfolk Southern'a ait yaklaşık 50 adet yük treni vagonu raydan çıktı.

ABD'nin sivil taşımacılık kaza araştırmalarından sorumlu devlet kurumu olan Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu'nun (NTSB) verdiği bilgilere göre trende tehlikeli madde taşıyan 20 vagonun 10'u raydan çıktı.

NTSB, raydan çıkan tehlikeli madde vagonlarının beşinin, çok kolay yanan ve ticari kullanımlar için endüstriyel olarak üretilen renksiz bir gaz olan vinil klorür taşıdığını belirtti.

Yüzlerce bölge sakini evlerinden tahliye edildikten sonra acil durum ekibi, olası bir patlamayı önleme amacıyla 6 Şubat'ta kimyasalların kontrollü serbest bırakılmasını sağladı ancak bu işlemin sonucunda, toksik ve potansiyel olarak ölümcül dumanların havaya salındığı söyleniyor.

Vinil klorüre maruziyet, nadir bir karaciğer kanseri türü ve primer karaciğer kanseri, beyin ve akciğer kanserleri, lenfoma ve lösemi riskinin artmasına yol açıyor.

Kontrollü yanma, fosgen ve hidrojen klorür gazlarını da ortaya çıkarıyor. Kusma ve solunum güçlüğüyle ilişkili son derece toksik bir gaz olan fosgen, 1. Dünya Savaşı sırasında silah olarak kullanıldı.

8 Şubat'ta yazılı açıklama yapan bir grup federal, eyalet ve yerel düzeyde yetkili, "East Palestine'de ve çevresinde tahliye edilen sakinlerin güvenli şekilde evlerine dönebileceklerini" söyledi.

Yetkililer, "Kaza bölgesi ve yakınlarındaki yerleşim yerlerinde hava kalitesi örnekleri tutarlı şekilde, söz konusu kirletici maddelerin güvenlik izlemesi seviyelerinin altındaki noktaları göstermiştir" iddiasında bulundu.

New York eyaletinin Demokrat partili Kongre Üyesi Jamaal Bowman, Twitter üzerinde paylaştığı mesajında, "Bu, çevreyle ilgili en ölümcül aciliyet durumlarından biridir. Ama kimse bu konuda konuşmuyor" diye yazdı.

Georgia eyaletinden Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Marjorie Taylor Greene, yetkililer "tehlikeli kimyasal madde taşıyan ve raydan çıkan vagonları patlattığı" için East Palestine "ekolojik bir felaket yaşıyor" ifadelerini kullandı.

ABD Çevre Koruma Kuruluşu'nun Norfolk Southern'a bir mektup göndererek raydan çıkan trende daha tehlikeli kimyasalların da bulunduğunu bildirdiği belirtildi.

Bu maddeler arasında etilen glikol monobutil eter (bütil glikol), etilheksil akrilat ve izobütilen bulunuyor. Tehlikeli madde uzmanı Sil Caggiano, bunlardan etilheksil akrilatın özellikle endişe verici olduğunu söyledi.

Kanserojen bir madde olan etilheksil akrilatla temas halinde deri ve gözlerde yanma ve tahriş ortaya çıkabiliyor. Bu madde, solunması halinde burun ve boğazı tahriş edebiliyor, öksürük ve nefes darlığına yola açabiliyor.

Caggiano, "İnsanlara bu kadar hızlı şekilde evlerine gidebileceklerini söylediklerini duyunca şaşırdım, ama sonra 'insanlar isterlerse evlerini test ettirebilirler' dedim. Tüm testleri yaptırmalarını şiddetle tavsiye ederim" diye konuştu.

Caggiano, bu kimyasal maddelerin bazılarının, tamamen temizleninceye kadar evlerde ve eşyalar üzerinde kalabileceğini sözlerine ekledi.

Caggiano, "Çok fazla soru işareti söz konusu ve bu olaya 5, 10, 15, 20 yıl sonra bakıp merak ediyor olacağız. Biliyorsunuz, kanser öbekleri ortaya çıkabilir ve kuyu suyu kirlenebilir" dedi.

East Palestine'de kimyasal madde taşıyan trenin raydan çıkması yüzünden etkilendiklerini söyleyen bölge sakinleri ve iş sahipleri tarafından dört adet toplu ihmal davası açıldı.

Bu dört dava hakkında, yargıçlardan davaları toplu dava kategorisine almaları ve böylelikle kazadan etkilenen diğer insanların da davacı olmalarına izin vermeleri istendi. Dava niteliğine göre, 1.000 ila 2.000'e yakın kişi müdahil olabilir.

Mahkemelerden Norfolk Southern'ın, toksik maddelere maruziyet kaynaklı mevcut ve gelecekteki tıbbi masraflar da dahil olmak üzere tazminat ödemeye mahkum edilmesi de talep edildi.

ABD Çevre Koruma Kuruluşu Pazar günü yaptığı açıklamayla East Palestine topluluğunda hava ölçümü çalışmaları yürütmeye devam ettiğini söyledi.

"Yangının çıktığı zamandan bu yana yürütülen hava ölçümü çalışmalarında, kazayla ilişkili topluluk açısından endişe kaynağı olabilecek herhangi bir seviye tespit edilmemiştir" diyen kurum, "bölge sakinlerinin halen kaza bölgesinden koku alabileceklerini" de kabul etti.

ABD Ulaştırma Bakanlığı'nın verilerine göre her yıl yaklaşık 4,5 milyon ton toksik kimyasal demiryoluyla sevk ediliyor ve ortalama 12.000 tren vagonu bu maddeleri her gün kentler ve kasabalar arasında taşıyor.

The Guardian, kar amacı gütmeyen bir işçi grubu olan Birleşik Demiryolu İşçileri Sekreteri Ron Kaminkow'un bu kaza "buzdağının görünen kısmını oluşturuyor ve uyarı işareti anlamına geliyor" şeklindeki sözlerine yer verdi. Kaminkow, "Eğer bir şeyler yapılmazsa durum daha da kötüleşecek ve bir sonraki kaza, dehşet verici boyutlara ulaşabilir" ifadelerini kullandı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Washington D.C.'den bildiriyor. (XHTV)