Kilis Valisi Tahir Şahin, Yılın Kareleri oylamasına katıldı

Kilis Valisi Tahir Şahin, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Şahin, makamında gerçekleştirdiği oylamada, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

"Haber" kategorisinde Costas Baltas'ın "Çarpışma", "Çevre-Yaşam"da Ali Atmaca'nın "Sen aydınlatırsın geceyi" fotoğraflarını oylayan Şahin, "Spor"da ise Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" karesini seçti.

Şahin, bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" kategorisinde Mustafa Seven'in "Şükür", "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Belal Khaled'in "Anneye bakış" fotoğraflarına oy verdi.

Vali Şahin, 2023'ün doğal afetlerin ve savaşların yaşandığı üzücü bir yıl olduğunu belirtti.

Şahin, "Birbirinden kıymetli ve hikayesi olan emek verilmiş fotoğraflar bizleri tekrar o günlere götürdü. Özellikle 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki, 'asrın felaketi' olarak da nitelendirilen deprem fotoğrafı bizleri duygulandırdı. Tabii bizlere hüzün yaşatan karelerin yanında başarı gösterdiğimiz branşlara ait kareler de bizleri gururlandırdı." diye konuştu.

Fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu dile getiren Şahin, "Özellikle de acıları yansıtan fotoğrafları görünce insanın duygulanmaması mümkün değil. Bunlar gelecek nesillere kalacak önemli anılar. Dünya bu gerçekleri görsün diye çekilmiş fotoğraflar. İnşallah böyle acılar bir daha yaşanmasın." ifadelerini kullandı.

Vali Şahin, fotoğrafların çekiminde ve sunulmasında emeği geçen Anadolu Ajansı yönetimi ile çalışanlarına teşekkür etti.