KİLİS'TEKİ SAPKANLI GÖLETİNDEKİ SU SEVİYESİ DÜŞTÜ

KİLİS'te bulunan Sapkanlı Göleti'nin su seviyesi yağışların yeterli derecede olmaması nedeniyle düştü.

Kilis'in Musabeyli ilçesindeki Sapkanlı Göleti'nin su seviyesi, yağış miktarının azlığı nedeniyle büyük oranda düştü.

Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir, hava sıcaklıklarının normallerin üzerinde seyretmesi ve yağış olmaması nedeniyle göletlerdeki su seviyesinin önemli ölçüde düştüğünü ifade etti.

Sulama göletlerinde suların çekilmesinin üreticiyi endişelendirdiğini vurgulayan Özdemir, Bu gölette de su iyice çekilmiş durumda. Normalde bu göletten 3 bin dekar alan sulama yapılıyordu bu seviyede giderse bin dekar alan bile sulanmaz, İnşallah yağışlar olursa üretici sevinir dedi.