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Kilis'te İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterildi

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Kilis'te, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterildi.

Peygamber Sevdalıları Derneği ve Özgür Kudüs Platformu tarafından Hacı Ömer Faruk Kayabaş Camisi'nde cuma namazı çıkışında basın açıklaması yapıldı.

Burada konuşan Özgür Kudüs Platformu gönüllüsü Ubeyde Gülnar, Filistinlilerin tarihte eşine az rastlanır bir sabır ve kahramanlıkla siyonist zulme, barbarlığa karşı direnişini sürdürdüğünü belirtti.

Soykırımcı İsrail'in yaşattığı zulümlere, yaptığı katliamlara dikkati çeken Gülnar, Müslümanların tüm unsurlarıyla Filistinlilerin yanında yer alması gerektiğini vurguladı.

Gülnar, "Filistinli Müslümanlar, işgale karşı direnişlerinde yalnız bırakılmamalı, Kudüs ve Gazze İslam devletlerinin öncelikli gündemi olmalıdır. Terör şebekesine ciddi ekonomik ve siyasi yaptırımlar uygulanmalı, siyonistlere hiçbir mazeret olmaksızın mal sevkiyatı bir an önce durdurulmalı, Gazze için acil insani yardım girişimleri devreye girmelidir. İslam dünyasını, işgal altında olan ilk kıblesi için bütün ayrılıklarını bir kenara bırakmaya, Filistin'e sahip çıkmaya ve kardeşlerinin yanında durmaya davet ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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