Kilis'te hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı

Kilis'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığınca aranan şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda, "kaçakçılık" suçundan hakkında 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.İ. ile "5607 sayılı kanuna muhalefet" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan H.D. yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.