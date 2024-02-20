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Kilis'te hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı

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Kilis İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan 2 hükümlü yakalandı. A.İ. kaçakçılık suçundan, H.D. ise 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan hapis cezasına çarptırılmıştı. Yakalanan hükümlüler cezaevine teslim edildi.

Kilis'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığınca aranan şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda, "kaçakçılık" suçundan hakkında 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.İ. ile "5607 sayılı kanuna muhalefet" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan H.D. yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Kilis Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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