Kilis Emniyet ekipleri tarafından gerçekleştirilen güven ve huzur uygulamasında 829 kişi ve 151 araç sorgulandı. Uygulama sonucunda 5 araç sürücüsüne toplam 19 bin 233 TL trafik cezası kesildi. Ayrıca, firari 2 hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kilis'te güven ve huzur uygulamasında 829 şahıs ile 151 araç sorgusu yapıldı

Kilis'te güven ve huzur uygulaması: 2 firari hükümlü yakalandı

KİLİS - Kilis'te güven ve huzur uygulamasında 829 şahıs ile 151 araç sorgusu yapılırken, 5 araç sürücüsüne toplam 19 bin 233 TL trafik cezası kesildi. Firari 2 hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kilis Emniyet ekipleri, kent genelinde güven ve huzur uygulamasında hız kesmeden devam ediyor. Genel asayişin sağlanması, kamu düzeninin devamının sağlanması, aranan şahısların yakalanması ve önleyici tedbirler amacıyla 10 sabit nokta 10 yaya devriye olmak üzere toplam 20 ayrı noktada uygulama yapıldı.

İl genelinde gerçekleştirilen uygulama sonucunda 829 şahıs ile 151 araç sorgusu yapıldı. Yapılan sorgulamaların ardından 3 şahsa muayenesiz araç kullanmaktan, 2 bin 853 TL, 1 şahsa ehliyetsiz araç kullanmaktan 8 bin 190 TL, 1 şahsa ehliyeti iptal edildiği halde araç kullanmaktan 8 bin 190 TL olmak üzere, toplam 19 bin 233 TL trafik cezası uygulandı. Kilis Açık Cezaevinden firar eden 2 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.