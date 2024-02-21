Kilis'te firari hükümlü yakalandı
Kilis'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Hükümlü, cezaevine teslim edildi.
Kilis'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak" suçundan aranan ve hakkında 9 yıl 11 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Ç.A'yı Elbeyli ilçesine bağlı Alahan Köyü'nde yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.