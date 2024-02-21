Kilis'te firari hükümlü yakalandı

Kilis'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak" suçundan aranan ve hakkında 9 yıl 11 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Ç.A'yı Elbeyli ilçesine bağlı Alahan Köyü'nde yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.