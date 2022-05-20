Kilis'te DEAŞ'lı Özbek terörist yakalandı (2) - Haberler

Kilis'te DEAŞ'lı Özbek terörist yakalandı (2)
Demirören Haber Ajansı - Reşit Çelebioğlu - Güncel
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ADLİYEYE SEVK EDİLDİKilis'te, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanan, DEAŞ terör örgütü üyesi Özbekistan uyruklu J.K., sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Kilis'te, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanan, DEAŞ terör örgütü üyesi Özbekistan uyruklu J.K., sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
Demirören Haber Ajansı / Reşit Çelebioğlu - Güncel