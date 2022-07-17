Kilis'te bir depodaki tüp patlaması hasara yol açtı - Haberler

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Kilis'te bir depodaki tüp patlaması hasara yol açtı

AA - Cebrail Caymaz - Güncel
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Kilis'te bir depodaki tüp patlaması hasara yol açtı

Kilis'in Elbeyli ilçesinde bir depoda bulunan tüplerin patlaması hasara neden oldu.

Kilis'in Elbeyli ilçesinde bir depoda bulunan tüplerin patlaması hasara neden oldu.

Geçerli köyü Bitkıran mezrasında M.K'ye ait evin depo olarak kullanılan bölümünde bulunan 2 mutfak tüpü henüz belirlenemeyen nedenle patladı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangında can kaybı ve yaralanan olmazken depoda hasar oluştu.

AA / Cebrail Caymaz - Güncel

Elbeyli Kilis Güncel Haberler

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