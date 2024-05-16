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Kilis'te 7 firari hükümlü yakalandı

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Kilis'te yapılan çalışmalar sonucunda 2 ila 8 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 7 firari hükümlü yakalandı. Diğer 9 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Kilis'te 2 ila 8 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 7 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte meydana gelen asayiş olaylarının faillerinin tespiti ve yakalamalarına yönelik 8-15 Mayıs tarihleri arasında çalışma yapıldı.

Yakalanan 16 şüpheliden 7'sinin 2 ila 8 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezalarının bulunduğu tespit edildi.

Firari hükümlüler, cezaevine teslim edildi.

Diğer 9 şüphelir ise ifadelerinin ardından salıverildi.

Kaynak: AA / Güncel

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