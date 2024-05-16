Kilis'te 7 firari hükümlü yakalandı
Kilis'te yapılan çalışmalar sonucunda 2 ila 8 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 7 firari hükümlü yakalandı. Diğer 9 şüpheli ise serbest bırakıldı.
Kilis'te 2 ila 8 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 7 firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte meydana gelen asayiş olaylarının faillerinin tespiti ve yakalamalarına yönelik 8-15 Mayıs tarihleri arasında çalışma yapıldı.
Yakalanan 16 şüpheliden 7'sinin 2 ila 8 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezalarının bulunduğu tespit edildi.
Firari hükümlüler, cezaevine teslim edildi.
Diğer 9 şüphelir ise ifadelerinin ardından salıverildi.