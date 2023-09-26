Kilis'te 58 yıl önce şehit olan babasının kabrini ilk kez ziyaret etti

Kilis'te vatanı görevini yaparken 58 yıl önce şehit düşen jandarma er Servet Peker'in oğlu, babasının mezarı başında ilk kez dua okudu.

Suriye sınırına sıfır noktadaki Gözkaya köyünde 1965'te emniyet ve asayiş olaylarını önlerken şehit olan Artvinli jandarma er Servet Peker, Kilis'te defnedildi.

Babası şehit olduğunda 5 yaşında olan Sedat Peker (63), annesinin kendisini de kaybetme korkusu nedeniyle izin vermemesi üzerine Kilis'e gidemedi.

Annesinin vefatından sonra eski şehitliğe gönüllü olarak bakan Abdurrahim Kiremitçi ile irtibat sağlayan Peker, Artvin'den gelerek 58 yıl sonra babasının mezarını ziyaret etti, dua okudu.

Sedat Peker, gazetecilere, her zaman babasının kabrini ziyaret etmek istediğini ancak annesinin ölmeden önce gelmesine izin vermediğini belirterek, "Ben annemi getirmek istediğimde 'oğlum sen evimin tek erkeğisin, baban orada şehit oldu. Gitmeyelim bize de bir şey olur.' diyordu. Sonra nasip oldu geldik. Annem vefat etti. Allah onun da mekanını cennet eylesin." dedi.

Peker, daha önce amcalarının babasının kabrini ziyaret ettiğini söyledi.

Peker, 5 yaşındayken babasının vefat ettiğini dile getirerek, "Bir ara biz mezarı bulamadık, adresi kaybettik. Daha sonra Abdurrahim beyin yardımıyla bulduk. O bana ulaştı, Abdurrahim beyin yardımıyla babamın mezarına ulaştık. Yaklaşık 2 senedir biz görüşüyoruz. Fırsatı yakaladık, geldik." diye konuştu.

Mezarlığın bakımını gönüllü yapan Abdurrahim Kiremitçi de Peker'in naaşının bulunduğu yerin eski şehitlik olarak geçtiğini, çoğu mezarın taşının bulunmadığını, dönemin Valisi Recep Soytürk'ün talimatıyla şehitlerin mezarlarının yapıldığını kaydetti.

Kiremitçi, "Bu şehitlerin ailelerini çok araştırdık. Sadece bir şehit ile Servet Peker'in ailesine ulaşabildik. Sedat beyle görüşüyoruz. Bayramlarda onları görüntülü olarak arıyorum. Babasının mezarına bakıyorlar, Fatiha okuyorlar. Bugün de babalarını ziyarete geldiler. Benim temennim öbür şehit ailelerini de bulmak." dedi.