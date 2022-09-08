Kilis gündem haberi: Kilis'te evde çıkan yangın söndürüldü
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Kilis gündem haberi: Kilis'te bir evde çıkan yangında hasar oluştu.
Kilis'te bir evde çıkan yangında hasar oluştu.
Demirciler Mahallesi Uçan Kuş Sokak'ta Feyzullah Örs'e ait evin yatak odasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını gören çevredekiler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangın, evde hasara neden oldu.
Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Güncel