Kilis gündem haberi: Kilis'te evde çıkan yangın söndürüldü Güncel Haberler Kilis gündem haberi: Kilis'te bir evde çıkan yangında hasar oluştu. Kilis'te bir evde çıkan yangında hasar oluştu. Demirciler Mahallesi Uçan Kuş Sokak'ta Feyzullah Örs'e ait evin yatak odasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını gören çevredekiler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangın, evde hasara neden oldu. Güncel Kaynak: AA / Cebrail Caymaz İtfaiye Kilis Güncel Haberler

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