Kılıçdaroğlu: "Türk Sinemasının Usta Sanatçısı Cüneyt Arkın'ın Vefatından Dolayı Büyük Üzüntü Duydum" CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Türk sinemasının usta sanatçısı Cüneyt Arkın’ın vefatından dolayı büyük üzüntü duydum. Cüneyt Arkın'a Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sanat camiasına başsağlığı diliyorum" dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Türk sinemasının usta sanatçısı Cüneyt Arkın'ın vefatından dolayı büyük üzüntü duydum. Cüneyt Arkın'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sanat camiasına başsağlığı diliyorum" dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün hayatını kaybeden Türkiye sinemasının usta sanatçısı Cüneyt Arkın'ın vefatı sebebiyle bir mesaj yayınladı. Kılıçdaroğlu'nun mesajı şöyle: "Türk sinemasının usta sanatçısı Cüneyt Arkın'ın vefatından dolayı büyük üzüntü duydum. Cüneyt Arkın'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sanat camiasına başsağlığı diliyorum." ANKA / Güncel Kemal Kılıçdaroğlu Cüneyt Arkın Güncel Haberler

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