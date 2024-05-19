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Kılıçdaroğlu, Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan'ı ziyaret etti

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Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan'ı makamında ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, Doğan'a başarılar diledi ve hediye takdim etti.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan'ı makamında ziyaret etti.

Özel bir ziyaret için Gaziantep'e gelen Kılıçdaroğlu, Doğan'a ziyarette bulundu.

Kılıçdaroğlu, "Ali Başkan benim çok sevdiğim ve değer verdiğim belediye başkanları arasında yer alıyor. Kendisinin Karkamış ilçesi için nasıl gayret edip çalıştığını biliyorum. Şimdi hizmet edeceği yer Nizip ilçesi. Buraya da en güzel şekilde hizmet edeceğinden şüphem yoktur. Başkanımıza ve ekibine başarılar diliyorum." dedi.

Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Ali Doğan ise "Sayın Genel Başkanımızın ziyareti bizleri onurlandırdı. Kendisi partimiz için her zaman bir değer olarak kalacaktır. Genel Başkanımızın bizdeki yeri ve önemi her zaman özeldir. Kendisine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Doğan, Kılıçdaroğlu'na Zeugma silüetli tablo ve sabun, zahter, zeytinyağı gibi yöresel ürünlerden oluşan hediye takdim etti.

Kaynak: AA / Güncel

Kemal Kılıçdaroğlu Ali Doğan Nizip Belediye Politika Güncel Haberler

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