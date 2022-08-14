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Kılıçdaroğlu'ndan başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik sınavlarına ilişkin paylaşım Açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik sınavlarına ilişkin paylaşım Açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik sınavlarına ilişkin, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e "Gelin birlikte çözelim bu işi." çağrısında bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik sınavlarına ilişkin, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e "Gelin birlikte çözelim bu işi." çağrısında bulundu.

Kılıçdaroğlu, başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik sınavlarına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, şunları kaydetti:

"Milli Eğitim Bakanı Özer, 'Sınav olmasın dedik, sendikalar ayağa kalktı' demiş. Sınavdan, mülakattan daha makul çözümler var elbet. Yine çağrı yapıyorum, gelin birlikte çözelim bu işi. Öğretmenlerimizin çok daha büyük dertleri var, böyle anlamsız şeylerle incitmeyelim kendilerini."

AA / Merve Yıldızalp - Güncel

Kemal Kılıçdaroğlu Ziya Selçuk Mahmut Özer Politika Güncel Haberler

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