Kılıçdaroğlu, İsmet İnönü'yü anma mesajı paylaştı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İsmet İnönü'nün ölüm yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından anma mesajı paylaştı.
CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yol arkadaşı, Milli Mücadelemizin kahramanı, Cumhuriyetimizin ilk Başbakanı, ikinci Cumhurbaşkanı, Lozan Zaferi'nin mimarı, büyük devlet ve siyaset insanı, Genel Başkanım İsmet İnönü'yü saygı, rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.
CHP'nin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin 2'nci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün 50'nci ölüm yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şöyle:
"Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yol arkadaşı, Milli Mücadelemizin kahramanı, Cumhuriyetimizin ilk Başbakanı, ikinci Cumhurbaşkanı, Lozan Zaferi'nin mimarı, büyük devlet ve siyaset insanı, Genel Başkanım İsmet İnönü'yü saygı, rahmet ve minnetle anıyorum."