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Kemal Kılıçdaroğlu: "Çiftçinin, esnafın banka kredilerinin faizlerini sileceğim"

Güncel Haberler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Esnafa ve çiftçiye sözüm var. İktidar olduğumuzda ilk bir hafta içinde çiftçinin, esnafın bankalardan aldıkları kredilerin faizlerini sileceğim" dedi.

Samsun'un Havza ve Vezirköprü ilçelerinde ziyaretlerde bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, muhtarlar, STK temsilcileri ve kanaat önderleriyle toplantı yaptı. Vezirköprü'de meydanda vatandaşlara seslenen Kılıçdaroğlu, "Bu topraklarda bir çocuk yatağa aç giriyorsa o gece, devleti yönetiyorsam, ben o gece uyuyamam. Herkesin karnı doyacak. Her evde huzur, bereket olacak. Çiftçi, emekli, esnaf kazanacak" açıklamaları yaptı.

Esnafa ve çiftçiye sözü olduğunu kaydeden Kemal Kılıçdaroğlu, "İktidar olduğumuzda ilk bir hafta içinde çiftçinin, esnafın bankalardan aldıkları kredilerin faizlerini sileceğim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kemal Kılıçdaroğlu Samsun Politika Güncel Haberler

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