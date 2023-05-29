Kiev Belediye Başkanı Kliçko, başkentte patlamaların olduğunu duyurdu
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Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, kentte yeniden patlamaların olduğunu bildirdi.
Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, kentte yeniden patlamaların olduğunu bildirdi.
Kliçko, sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamada, sabaha karşı düzenlenen saldırılardan sonra Kiev'de tekrar patlamaların meydana geldiğini belirtti.
Kiev'de Ukrayna hava savunma sistemlerinin çalıştığını kaydeden Kliçko, başkentin Desnyan, Podilsk ve Obolonskyi semtlerine füze parçalarının isabet ettiği bilgisini verdi.
Kliçko, saldırı nedeniyle bir kişinin yaralandığını belirterek, düşmanın (Rusya) Kiev'in merkez semtlerini hedef aldığını bildirdi.
Sabaha karşı da Kiev'e hava saldırısı düzenlenmişti
Kiev Şehri Askeri İdaresinden yapılan açıklamada, Rus ordusunun başkent Kiev'e sabaha karşı hava saldırısı düzenlediği bildirilmişti.
Açıklamada, Kiev'e yönelik saldırıda 40'tan fazla füze ve İHA gibi hedeflerin Ukrayna hava savunma güçlerince havada imha edildiği duyurulmuştu.