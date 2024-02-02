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Kıbrıs gazisi Rahmi Günaydın'ın cenazesi toprağa verildi

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Giresun'da kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Rahmi Günaydın için Hisarönü köyünde cenaze töreni düzenlendi. Törene birçok yetkili ve vatandaş katıldı. Günaydın'ın cenazesi aile mezarlığında defnedildi.

Giresun'da dün yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi Rahmi Günaydın'ın cenazesi toprağa verildi.

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 71 yaşındaki Günaydın için Keşap ilçesine bağlı Hisarönü köyündeki camide cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Günaydın'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas, Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer, İl Emniyet Müdürü Recep Güzelyazıcı, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Günaydın'ın cenazesi, İl Müftüsü Selçuk Kılıçbay'ın kıldırdığı namazın ardından aynı köydeki aile mezarlığında defnedildi.

Kaynak: AA / Güncel

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