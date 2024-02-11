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Kıbrıs gazisi Ayhan Kaymak Gölyaka'da toprağa verildi

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Düzce'de rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi Ayhan Kaymak, Gölyaka ilçesinde defnedildi. Kaymak için Elif Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi ve törene birçok yetkili ve vatandaş katıldı.

Düzce'de rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi Ayhan Kaymak, Gölyaka ilçesinde toprağa verildi.

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesinde 70 yaşında vefat eden Kaymak için Kültür Mahallesi'ndeki evinde helallik alındıktan sonra Elif Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Kaymak'ın cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından Gölyaka Merkez Mezarlığına defnedildi.

Törene, Kaymak'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Düzce Valisi Selçuk Aslan, İl Jandarma Komutanı Murat Kılıç, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Gölyaka Kaymakamı Ali Tuğrul Yıldız, Gölyaka Belediye Başkanı Yakup Demircan, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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